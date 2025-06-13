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POLITIK 2026-08-13 KL. 20:45
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De vill få fler unga att engagera sig i politiken

Av Ronny Karlsson

De har olika värderingar. Men är helt överens om att frågor som rör de unga behöver bli viktigare inom politiken i Kungsbacka. Det skulle också skapa ett större engagemang.
– Jag tycker att politikerna lämnade ungdomarna innan ungdomarna lämnade politiken, säger Pontus Jensen (S).

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