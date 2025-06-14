Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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POLITIK 2026-08-15 KL. 10:30
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Vill utveckla Kungsbacka – men i lagom takt

Av Ronny Karlsson

Mycket är bra. Samtidigt krävs förändringar, menar kommunalrådet Lisa Andersson (M). Men det får inte gå för fort vare sig när det gäller kommunikationer eller privata alternativ.

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