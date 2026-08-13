Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan

Under fredagseftermiddagen var det mycket stor trafikpåverkan på E6 efter att en person har kört av vägen.
Olyckan inträffade under fredagseftermiddagen i norrgående riktning på E6 norr om Varberg.
– Det är en personbil med en husvagn som har kört av vägen. Husvagnen ska ha vält, säger Christian Brattgård, polisens presstalesperson.
Klockan 15.40 var trafikpåverkan mycket stor.
– De inväntar bärgare. En polispatrull har kommit fram till platsen, säger Christian Brattgård.
Vid 16-tiden kunde polisen avlägsna sig från platsen. En anmälan om olycka utan brottsmisstanke har upprättats.
– Det är inga personskador, men det blev skador på husvagnen, säger Christian Brattgård.
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