Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan

Av Linnea Andersson

Under fredagseftermiddagen var det mycket stor trafikpåverkan på E6 efter att en person har kört av vägen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade under fredagseftermiddagen i norrgående riktning på E6 norr om Varberg.

– Det är en personbil med en husvagn som har kört av vägen. Husvagnen ska ha vält, säger Christian Brattgård, polisens presstalesperson.

Klockan 15.40 var trafikpåverkan mycket stor.

– De inväntar bärgare. En polispatrull har kommit fram till platsen, säger Christian Brattgård.

Vid 16-tiden kunde polisen avlägsna sig från platsen. En anmälan om olycka utan brottsmisstanke har upprättats.

– Det är inga personskador, men det blev skador på husvagnen, säger Christian Brattgård.