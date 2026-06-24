Krönika: Ta chansen och tyck till

Av Stefan Pettersson

Det märks att det närmar sig val – det väller in debattmaterial just nu. Det är fantastiskt kul att vi ytterligare stärkt vår roll som nav för lokal debatt i Kungsbacka. Med start första veckan i juli så har vi kört dubbla debattsidor i alla tidningar (förutom i söndags då det var en sida). Och det lär inte bli lägre tryck på inflödet de kommande veckorna inför valet, så räkna med många debattsidor framöver.

Stefan Pettersson, chefredaktör. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det som är extra glädjande är att det förekommer en hel del privatpersoner och föreningar i insändarspalterna, inte bara politiker som lovar guld och gröna skogar. Vi är alltid ute efter en mix, för annars kan det bli lite tjatigt, och det gäller även på debattsidorna.

Däremot är det ingen som kan kräva att bli publicerad, på den punkten bestämmer nämligen den ansvarige utgivaren (som för det mesta är undertecknad). Det händer då och då att det kommer krav på att en insändare ska tas med eller att en artikel ska skrivas. Det har även hänt att den som ringer eller mejlar lägger till: för jag är andelsägare i tidningen. Men det har ingen betydelse i det här fallet. Det är tack vare alla andelsägare som Norra Halland finns, men det ger ingen gräddfil när det gäller publiceringar. Då skulle tidningens trovärdighet rasa ihop.

En fråga som figurerat en längre tid på debattsidorna är kollektivtrafiken, bland annat efter den förstudie som Region Halland beslutat om. Jag har inte satt mig in i hela förstudien, men eftersom jag bor i Åsa-trakten höjde jag på ögonbrynet när det framkom att busslinje 732 ska förändras.

Linje 732 går idag mellan Kungsbacka och Frillesås och rullar frekvent, men enligt förstudien ska det ändras. Minskat utbud med anledning av ökad tågtrafik och sista stopp i Åsa, lyder domen. Hade några otur när det skulle tänkas till här, eller ska det blixtbyggas en ny station i Frillesås? Nej något bygge är inte på gång, så Frillesåsborna lär inte jubla över planerna. Om inte linje 615 mellan Varberg och Åsa ska genomgå en metamorfos och rädda situationen.

Och reaktionerna på Facebook och på debattsidorna har inte låtit vänta på sig:

”Var fjärde år kommer ni på att det behövs en pendelstation i Frillesås. Sedan glömmer ni detta och inte ett ljud hörs om saken i cirka 3,5 år.”

”Då borde den ju gå mer sällan mellan Åsa och Kungsbacka om tåget ska ersätta, inte mer sällan där tåget inte går...”

”Spännande med ökad tågtrafik. Ska tågen stanna i Frillesås? Eller hur ska man ta sig mellan Åsa och Frillesås?”

Kanske dyker frågan upp på torsdag i nästa vecka, när Företagarna och Norra Halland arrangerar politikerdebatt på Teatern i Kungsbacka. Har du någon fråga du vill ställa till våra politiker? Då kan du mejla frågan till mig på stefan.pettersson@norrahalland.se, så kanske din fråga tas med under kvällen. Har du missat att anmäla dig till debatten så går det utmärkt att mejla till mig. Det är gratis att gå på debatten, men vi behöver veta hur många som kommer.

Och avslutningsvis, skriv gärna insändare och tyck till i Norra Halland.

Ha en trevlig helg.

Stefan Pettersson, chefredaktör