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NYHETER 2026-08-13 KL. 19:00
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Fick löfte om en cykel – då cyklade nioåringen 21 mil

Av Christina Nordwall

De träffades på en campingsemester och när Lars förstod hur cykelintresserad Malvin var, gav han honom ett löfte. När de nu möttes igen var det dags att infria det.
– Så klart, det är en jättekul grej, säger Lars Person som är verksamhetschef på K2C (Kungsbacka andra chansen).

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