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SPORT 2026-08-14 KL. 11:09
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Tölö värvar från Åsa – jagar fler spelare

Av Eric Andersson

Tölö IF har hämtat in en spelare från lokalrivalen Åsa IF samt skrivit över en veteran som ska täcka upp på målvaktsposten. Det lär hända fler saker inom den närmaste framtiden.
– Vi pratar med några spelare, säger Anton Dahlén, sportchef.

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