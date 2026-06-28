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HANDBOLL 2026-08-14 KL. 20:00
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Aranäsprofilen om att vända hem till Sverige

Av Christian Johansson

Efter sex år utomlands vänder profilen Niclas Fingren hem till Sverige.
30-åringen förklarar vinterns misslyckande, tankarna på en återkomst i HK Aranäs och varför han landade i Blekinge.

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