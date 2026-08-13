Kraftig ökning av tillbud inom vården: ”Stort mörkertal”

Fram till och med juni har antalet tillbud som rapporterats från medarbetare inom VO mer än dubblerats. Norra Halland har pratat med Kommunal och HR på Vård och omsorg om hur de ser på det ökade antalet.
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