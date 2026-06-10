Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SPORT 2026-06-18 KL. 10:00
Premium

Privatperson slår larm – klubben tillbakavisar anklagelserna

Av Christian Johansson

Kommunen har fått in en handling där en person slår larm om situationen i Varla IBK.
Nu ska föreningen och kommunen ha möten i slutet av sommaren.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SPORT

Premium | SPORT 2026-06-18 KL. 10:00
Privatperson slår larm – klubben tillbakavisar anklagelserna
Premium | SPORT 2026-06-17 KL. 19:00
Avslöjar: Pirates försökte värva superstjärnan
Premium | SPORT 2026-06-17 KL. 17:00
Svenska stjärnan som vägrar sluta drömma
Premium | SPORT 2026-06-17 KL. 08:41
Nobbar landslaget för en sista satsning
Premium | SPORT 2026-06-15 KL. 13:30
Talangerna är redo för EM: "Spännande"
Premium | SPORT 2026-06-15 KL. 09:27
Kaparen efter rond två: "Vi har en ganska stor nackdel"
Premium | SPORT 2026-06-12 KL. 16:24
Han vann proffstävlingen på Forsgården
Premium | SPORT 2026-06-10 KL. 19:00
Eddie Karlsson: "Kände att gud hatade mig vid det tillfället"
Premium | SPORT 2026-06-10 KL. 11:00
Dubbla nyförvärv och poängmaskinen stannar
Premium | SPORT 2026-06-10 KL. 09:17
Ett års kamp är över: ”Värt varenda timme”

Fler nyheter

MEST LÄSTA SPORT

Premium | SPORT 2026-06-17 KL. 08:41
Nobbar landslaget för en sista satsning
Premium | SPORT 2026-06-17 KL. 19:00
Avslöjar: Pirates försökte värva superstjärnan
Premium | SPORT 2026-06-17 KL. 17:00
Svenska stjärnan som vägrar sluta drömma
Premium | SPORT 2026-06-18 KL. 10:00
Privatperson slår larm – klubben tillbakavisar anklagelserna

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.