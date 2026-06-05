Kaparen efter rond två: "Vi har en ganska stor nackdel"

Av Sebastian Borg
Den andra allsvenska deltävlingen i sprintsegling avgjordes i Långedrag under lördagen. Segelsällskapet Kaparen från Onsala seglade in på en elfteplats mot ett starkt motstånd och samlade ytterligare poäng i tabellen. Besättningen var nöjd med sin prestation efter flera jämna race under dagen.
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