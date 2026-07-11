Stor trafikpåverkan efter olycka på E6

En trafikolycka inträffade på E6 under måndagseftermiddagen. Olyckan hade stor påverkan på trafiken.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om olyckan kom in klockan 15.45 på måndagseftermiddagen och det handlar om södergående trafik som påverkas.

Platsen för kollisionen var strax söder om avfarten till Frillesås, i höjd med Hulegården.

Enligt sajten trafiken.nu har olyckan stor inverkan på trafiken. Sajten talar om att vägen ska vara helt avstängd i södergående riktning vid klockan 16.05. Vid 16.20 ska ett körfält vara öppet vid olycksplatsen.

Enligt SOS Alarm är räddningstjänsten på plats, eventuellt skadeläge är i nuläget oklart. Det verkar dock inte ha skickats någon ambulans till platsen. Bärgare har också kallats tilll platsen för att få bort fordonen från vägbanan.

Enligt Trafikverkets sajt ska problemen i trafiken finnas kvar fram till åtminstone 16.45. Den tiden ändrades senare till 17.15.