Stor trafikpåverkan efter olycka på E6

En trafikolycka inträffade på E6 under måndagseftermiddagen. Olyckan hade stor påverkan på trafiken.
Larmet om olyckan kom in klockan 15.45 på måndagseftermiddagen och det handlar om södergående trafik som påverkas.
Platsen för kollisionen var strax söder om avfarten till Frillesås, i höjd med Hulegården.
Enligt sajten trafiken.nu har olyckan stor inverkan på trafiken. Sajten talar om att vägen ska vara helt avstängd i södergående riktning vid klockan 16.05. Vid 16.20 ska ett körfält vara öppet vid olycksplatsen.
Enligt SOS Alarm är räddningstjänsten på plats, eventuellt skadeläge är i nuläget oklart. Det verkar dock inte ha skickats någon ambulans till platsen. Bärgare har också kallats tilll platsen för att få bort fordonen från vägbanan.
Enligt Trafikverkets sajt ska problemen i trafiken finnas kvar fram till åtminstone 16.45. Den tiden ändrades senare till 17.15.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.