Fågelholkar, dammar och bin – så jobbar golfklubben

Egen honungsproduktion, dammar som (nästan) räcker till all bevattning, 150 fågelholkar, solceller, bergvärme och minimal användning av gödsel och bekämpningsmedel. Det är några exempel på det miljöarbete som bedrivits på Kungsbacka golfklubb i mer än 25 år. Klubben är en av 20 i Sverige som kan stoltsera med att man är certifierade av GEO.
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