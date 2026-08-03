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NYHETER 2026-08-05 KL. 17:00

Njut av kvällen – kallare dagar väntar

Av Christina Wagner

Regnet har dragit förbi och en varm onsdagskväll väntar innan ostadigare väder drar in över Kungsbacka.

Njut av kvällen – kallare dagar väntar
Svalare och blåsigare väder på igång. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under onsdagen passerade regn och åska Danmark på väg mot Sverige, men åskan kom av sig.

– Så fort den nådde in till Sverige så dog allting ut, säger Christopher Greenland, jourhavande meteorolog på SMHI.

Vi undkom alltså åska, och kvällen ser ljus ut. I morgon torsdag blir det däremot kallare.

– Lite nya skurar kan passera, annars väntar en dag med växlande molnighet och lite lägre dagstemperatur, runt 20 grader mitt på dagen, säger han.

Det blir även blåsigare under torsdagen, liksom under fredagen.

– Även då ser det ut att vara en del blåst, med väst, nordvästvind. Det är rätt mycket moln som breder ut sig, och i samband med det blir det ytterligare lite lägre temperatur. Då ser vi inte ut att hamna på mer än drygt 15 grader som mest, säger Christopher Greenland.



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