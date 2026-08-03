Badkollen: Här är badplatserna med varmast vatten

Efter gårdagens sommarvärme har badvattnet hunnit bli någon grad varmare på flera håll. Trots att onsdagen bjudit på regn och moln kan det ändå vara läge för ett dopp.
Här kan du se vattentemperaturen vid kommunens badplatser.
Så varmt är det i vattnet vid din badplats:
Gårda brygga: 18 grader (27 juli)
Utholmen: 21 grader (4 augusti)
Smarholmen: 18 grader (5 augusti)
Åsa Vita Sand: 19 grader (5 augusti)
Lygnern: 18 grader (5 augusti)
Stora Hornsjön: 20 grader (5 augusti)
Tjolöholm: 19 grader (5 augusti)
Torstensvik: 18 grader (5 augusti)
Stora Iglakärr: 20 grader (5 augusti)
Hanhals: 21 grader (5 augusti)
Lerkils: 19 grader (5 augusti)
Fakta: Dagens vattentemperatur
Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet vid några av kommunens mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.
Källa: Kungsbacka kommun
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.