Badkollen: Här är badplatserna med varmast vatten

Av Johanna Simonsson

Efter gårdagens sommarvärme har badvattnet hunnit bli någon grad varmare på flera håll. Trots att onsdagen bjudit på regn och moln kan det ändå vara läge för ett dopp.

Här kan du se vattentemperaturen vid kommunens badplatser.

Här kan du se hur varmt det är i vattnet vid din badplats. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid din badplats:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 21 grader (4 augusti)

Smarholmen: 18 grader (5 augusti)

Åsa Vita Sand: 19 grader (5 augusti)

Lygnern: 18 grader (5 augusti)

Stora Hornsjön: 20 grader (5 augusti)

Tjolöholm: 19 grader (5 augusti)

Torstensvik: 18 grader (5 augusti)

Stora Iglakärr: 20 grader (5 augusti)

Hanhals: 21 grader (5 augusti)

Lerkils: 19 grader (5 augusti)

Fakta: Dagens vattentemperatur

Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet vid några av kommunens mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.

Källa: Kungsbacka kommun