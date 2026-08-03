Personbil körde av vägen – barn skadades av airbag

Av Johanna Simonsson

En personbil körde av vägen och in i ett staket. Vägen stängdes av. I bilen färdades en vårdnadshavare och ett barn i fyraårsåldern. Barnet fick en mindre skada när airbagen utlöstes.



Räddningstjänsten har fått in larm om en trafikolycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Personbil körde av vägen – barn skadades av airbag

Larmet kom in klockan 11.50 på onsdagen. Olyckan inträffade på Myravägen i Fjärås.

– Det är en personbil som har kört in i ett staket, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 12.10.

Vägen var avstängd efter olyckan och trafiken påverkades fram till klockan 12.45. Därefter var det inte längre någon trafikpåverkan.

Även polis var på plats.

– Det var en vårdnadshavare och ett barn i 4-årsåldern som satt i bilen. Barnet hade en mindre skada efter att airbagen utlösts. Det finns ingen förklaring till varför de gått av vägen. Ingen misstanke om brott, säger Christian Brattgård, polisens presstalesperson i region Väst.