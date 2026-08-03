En personbil körde av vägen och in i ett staket. Vägen stängdes av. I bilen färdades en vårdnadshavare och ett barn i fyraårsåldern. Barnet fick en mindre skada när airbagen utlöstes.
Personbil körde av vägen – barn skadades av airbag
Larmet kom in klockan 11.50 på onsdagen. Olyckan inträffade på Myravägen i Fjärås.
– Det är en personbil som har kört in i ett staket, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 12.10.
Vägen var avstängd efter olyckan och trafiken påverkades fram till klockan 12.45. Därefter var det inte längre någon trafikpåverkan.
Även polis var på plats.
– Det var en vårdnadshavare och ett barn i 4-årsåldern som satt i bilen. Barnet hade en mindre skada efter att airbagen utlösts. Det finns ingen förklaring till varför de gått av vägen. Ingen misstanke om brott, säger Christian Brattgård, polisens presstalesperson i region Väst.
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.