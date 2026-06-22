Larm om brand i villa – räddningstjänsten på plats

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten har fått in ett larm om brand i en villa i centrala Kungsbacka.

Räddningstjänsten har fått in larm om brand i en villa. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En brand i en villa i Fors har rapporterats och larmet kom in klockan 12.06.

Klockan 12.15 var räddningstjänsten strax framme på platsen.

– Det kan röra sig om en torrkokning men vi ska kontrollera, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

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