Larm om brand i villa – räddningstjänsten på plats

Räddningstjänsten har fått in ett larm om brand i en villa i centrala Kungsbacka.
En brand i en villa i Fors har rapporterats och larmet kom in klockan 12.06.
Klockan 12.15 var räddningstjänsten strax framme på platsen.
– Det kan röra sig om en torrkokning men vi ska kontrollera, säger Betina Svensson, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.