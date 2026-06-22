Återvinningen stängdes – nu öppnar den igen

Av Johanna Simonsson

Återvinningscentralen tvingades stänga efter en avgrävd vattenledning. Nu står det klart när den öppnar igen.

Klovstens återvinningscentral fick stänga under tisdagen men är nu åter öppen för besökare. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 13.45 under tisdagen som Klovstens återvinningscentral stängdes för besökare.

– De håller på och river den gamla omlastningsstationen på andra sidan gatan. I samband med rivningen har de grävt av en vattenledning, vilket gör att återvinningscentralen blivit av med vattnet. Då fungerar inte toaletter, kök och eventuellt brandskydd heller och då bestämde vi att vi får stänga, sa Jan Falebjörk, drifttekniker vid Kungsbacka kommun, till Norra Halland under tisdagen.

Prognosen var att centralen skulle behöva hållas stängd även under delar av onsdagen.

Under förmiddagen var återvinningscentralen fortsatt stängd men kommer återigen att vara öppen för besökare från klockan 12.00 på onsdagen.