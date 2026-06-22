Återvinningen stängdes – nu öppnar den igen

Återvinningscentralen tvingades stänga efter en avgrävd vattenledning. Nu står det klart när den öppnar igen.
Det var vid klockan 13.45 under tisdagen som Klovstens återvinningscentral stängdes för besökare.
– De håller på och river den gamla omlastningsstationen på andra sidan gatan. I samband med rivningen har de grävt av en vattenledning, vilket gör att återvinningscentralen blivit av med vattnet. Då fungerar inte toaletter, kök och eventuellt brandskydd heller och då bestämde vi att vi får stänga, sa Jan Falebjörk, drifttekniker vid Kungsbacka kommun, till Norra Halland under tisdagen.
Prognosen var att centralen skulle behöva hållas stängd även under delar av onsdagen.
Under förmiddagen var återvinningscentralen fortsatt stängd men kommer återigen att vara öppen för besökare från klockan 12.00 på onsdagen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.