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NYHETER 2026-06-28 KL. 13:00
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Unga matlagare delar recept till picknicken

Av Thomas Östberg

Picknick hör sommaren till och Kungsbacka erbjuder utflyktsmål vid såväl hav och sjö som skog och stadsnära parker. Norra Halland tog hjälp av två matintresserade ungdomar med karriärer inom restaurangbranschen i sikte för att komponera två fräscha picknickkorgar. Här är deras sommarrecept.

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