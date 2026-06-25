SMHI varnar för åskoväder

Av Julia Sandstén Vikberg

Ett åskoväder väntas dra in över västkusten på söndagsmorgonen. SMHI har utfärdat en gul vädervarning.



Ett åskoväder väntas dra in över västkusten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det förekom en del åskmuller under lördagsmorgonen, men vädret har sedan varit soligt och varmt under dagen. Nu varnar SMHI för att ett nytt åskoväder är på väg. Den gula vädervarningen gäller mellan klockan 05.00 och 11.00 på söndagsmorgonen.

Enligt SMHI väntas ett område med regn- och åskskurar, som kan vara kraftiga, röra sig in från sydväst och sedan dra vidare österut. I samband med åskovädret finns det risk för blåsigt väder med mycket hårda vindbyar. Det finns även lokal risk för hagel.

SMHI uppger att vädret kan leda till översvämningar i till exempel källare, dagvattensystem, på vägar och i viadukter.

Det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket. Rådet är att hålla sig borta från höga saker, till exempel träd och stolpar, samt att undvika att bada.

Enligt SMHI kan blixtnedslag också orsaka störningar i el- och telenät samt i tåg- och flygtrafik, och det finns risk för att bränder uppstår.