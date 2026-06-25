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NYHETER 2026-06-27 KL. 09:40
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Uppmaningen till badgäster: Parkera rätt

Av Julia Sandstén Vikberg

Många väntas besöka badplatserna i helgen. Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar nu allmänheten att tänka extra noga på hur man parkerar bilen. Felparkerade bilar kan fördröja räddningsinsatser.
– Vid en drunkningsolycka är det mycket tiden som är avgörande om vi kan göra skillnad, säger Christopher Hoff, regional insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg.

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