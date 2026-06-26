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NYHETER 2026-06-28 KL. 10:00

Handläggaren: Då får en gäst inte serveras alkohol

Av Ronny Karlsson

Den som serverar personer som är för berusade kan bli av med sitt alkoholtillstånd. Men till och med alkoholhandläggaren Georges Chayeb säger att bedömningarna kan vara svåra.

Handläggaren: Då får en gäst inte serveras alkohol
Alkoholhandläggaren Georges Chayeb säger att det kan vara svårt att dra gränsen för när någon är för berusad för att nekas fortsatt servering. Foto Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Att servera en person som är för berusad kan leda till en erinran, en varning eller till och med ett indraget serveringstillstånd.

Georges Chayeb, alkoholhandläggare på Kungsbacka kommun, menar att det är en utmaning för krogarna att göra bedömningen.

– Det kan vara jättesvårt, det har vi all respekt för, säger han.

Det som regeln säger är att det är okej att vara salongsberusad, men inte märkbart berusad. Men var går då den gränsen?

Något tydligt facit finns inte.

– Man ska kolla om gästen är för berusad för att köpa mer alkohol och det är dumt att ta några risker.

I dag finns tre olika nivåer för "bestraffning" om en restaurang blir påkommen med att göra fel. Förr i tiden fanns bara alternativen varning och indraget serveringstillstånd.

Nu kan man alltså också dela ut en erinran. Han ser det som en möjlighet att säga till om brister i tid, utan att det får för stora konsekvenser.

Under fotbolls-VM vill många förstås ta en öl eller ett glas vin i samband med att krogarna visar matcher i sina lokaler. Att det då kan bli rejält livat om till exempel Sverige gör mål har ingen inverkan på det här beslutet.

– Det är helt okej att jubla och föra oväsen under en match. Det handlar bara om att människor inte ska bli för berusade.

Han skickar också med ett tips om någon i serveringspersonalen känner sig osäker.

– Man ska jobba proaktivt med att se till att folk inte blir för berusade. Men som ett första steg kan man servera vatten och inte direkt kasta ut en gäst, säger han.

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