Släppte in sex mål för andra matchen i rad

Kungsbacka IF och defensiva fasta situationer är ingen bra kombination. I alla fall inte borta mot Lilla Träslöv där Kif fick hämta ut bollen ur eget nät sex gånger för andra matchen i rad.
– Jag väljer att inte kolla blint på hur många mål vi släpper in men sen är det klart att det inte är bra för självförtroendet, säger Mattias Viggeborn.
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