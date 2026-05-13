Hade inga planer på politik – blev oväntat toppnamn

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Han är inte Kungsbackabo från början men han är ändå ordförande i Kungsbackaborna. Tanken på att gå in i politiken fanns inte alls, men nu sitter han som toppnamn i det lokala partiet inför valet.
– Samhällsengagemanget har jag alltid haft men aldrig en tanke på att gå in i politiken, säger Christer Perfjell som fyller 65.
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