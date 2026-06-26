Sicksackade med trimmad A-traktor – åtalas för brott

Av Julia Sandstén Vikberg

En kille körde en trimmad A-traktor i hög hastighet. Han sicksackade mellan bilarna och körde på fel sida av vägen. Nu åtalas han för brott.

En kille åtalas för att ha kört vårdslöst med en trimmad A-traktor. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var i april som en person som körde bakom en A-traktor i centrala Kungsbacka ringde polisen. Enligt inringaren körde A-traktorn för fort samt vårdslöst.

En polispatrull åkte till platsen och såg hur A-traktorn slängde med fronten i färdriktningen på Fabriksgatan. Patrullen såg sedan hur föraren sprang från bilen. Polisen fick sedan fatt på föraren, en 17-årig kille. Han åtalas nu för vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Enligt åklagaren ska han ha kört A-traktorn över heldragen linje, sicksackat mellan bilar och kört på fel sida av vägen.

Enligt åklagaren har han också kört personbil utan att ha rätt till det. Efter en teknisk undersökning framkom nämligen att A-traktorn ska klassificeras som personbil, bland annat för att den gick att köra över hastighetsbegränsningen som gäller för en A-traktor.

I polisförhör erkänner killen olovlig körning men förnekar brottet vårdslöshet i trafik.

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