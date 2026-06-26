Larm om utsläpp av drivmedel i vattnet

Av Julia Sandstén Vikberg

Räddningstjänsten har larmats till Lerkils hamn. Enligt en inringare ska det vara ett utsläpp av drivmedel i vattnet.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax innan klockan 14.00 på söndagen larmade en person om utsläppet i vattnet.

– Det är någon form av drivmedel som är i hamnen och som även har spridits över till badplatsen, säger Lars Jostelius, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

När räddningstjänsten kom fram till platsen visade det sig att utsläppet inte var så stort som befarat.

– Det var ett mindre utsläpp från en båt som hade tankat över diesel. Det blev ingen åtgärd från vår sida, säger Niclas Fogelqvist, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.