Larm om utsläpp av drivmedel i vattnet

Räddningstjänsten har larmats till Lerkils hamn. Enligt en inringare ska det vara ett utsläpp av drivmedel i vattnet.
Strax innan klockan 14.00 på söndagen larmade en person om utsläppet i vattnet.
– Det är någon form av drivmedel som är i hamnen och som även har spridits över till badplatsen, säger Lars Jostelius, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
När räddningstjänsten kom fram till platsen visade det sig att utsläppet inte var så stort som befarat.
– Det var ett mindre utsläpp från en båt som hade tankat över diesel. Det blev ingen åtgärd från vår sida, säger Niclas Fogelqvist, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.