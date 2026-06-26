Personer tog sig in i skola i natt – polis larmades

En väktare larmade polisen under lördagsnatten om att flera personer sågs springa runt i en skola i Kungsbacka.
Strax före klockan 03 under natten mellan lördagen och söndagen larmades polisen till en grundskola i centrala Kungsbacka.
– Väktare som är på plats i en skola har sett flera personer inne i skolan, säger Jens Andersson, presstalesperson på polisen i Region Väst.
Polisen åkte till platsen och sökte av byggnaden med hund, men hittade ingen i byggnaden. I närområdet hittade man inte heller någon. Polisen skrev en anmälan om försök till inbrott.
– Det tycks inte vara något tillgripet, säger Jens Andersson.
Det finns i nuläget ingen misstänkt gärningsperson. Det är oklart hur personerna tog sig in i skolan.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.