Personer tog sig in i skola i natt – polis larmades

Av Julia Sandstén Vikberg

En väktare larmade polisen under lördagsnatten om att flera personer sågs springa runt i en skola i Kungsbacka.



Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax före klockan 03 under natten mellan lördagen och söndagen larmades polisen till en grundskola i centrala Kungsbacka.

– Väktare som är på plats i en skola har sett flera personer inne i skolan, säger Jens Andersson, presstalesperson på polisen i Region Väst.

Polisen åkte till platsen och sökte av byggnaden med hund, men hittade ingen i byggnaden. I närområdet hittade man inte heller någon. Polisen skrev en anmälan om försök till inbrott.

– Det tycks inte vara något tillgripet, säger Jens Andersson.

Det finns i nuläget ingen misstänkt gärningsperson. Det är oklart hur personerna tog sig in i skolan.