Rådjurskid fastnade – jägare kom till undsättning

Polisen larmades på fredagen om att ett rådjurskid hade ramlat ner för en brant och fastnat i en buske. En jägare kom till undsättning och lyckades rädda djuret.
Vid 15.30-tiden på fredagen larmade en privatperson polisen. Personen hade sett ett rådjur som hade råkat illa ut i Skogsallén i Kungsbacka.
– Ett rådjurskid hade ramlat ner för en brant bakom ett staket och satt fast i en buske och kan inte ta sig ut, säger Hans-Jörgen Ostler, presstalesperson på polisen i Region Väst.
En jägare kallades till platsen för att hjälpa rådjurskidet och lyckades lyfta djuret över staketet.
– Det verkar som att det klarade sig. Så nu får vi hoppas att det lilla söta rådjuret ska träffa sin rådjursmamma, säger Hans-Jörgen Ostler.
✔ Turbulensen ✔ Sammanhållningen ✔ Inställningen
40 år sedan "Leif" spelades in på Kungsbacka
Stor intervju med Frölundatalangen
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.