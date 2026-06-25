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NYHETER 2026-06-26 KL. 19:28

Rådjurskid fastnade – jägare kom till undsättning

Av Julia Sandstén Vikberg

Polisen larmades på fredagen om att ett rådjurskid hade ramlat ner för en brant och fastnat i en buske. En jägare kom till undsättning och lyckades rädda djuret.

Rådjurskid fastnade – jägare kom till undsättning
Ett rådjur fastnade och behövde hjälp med att komma loss. Bilden är en genrebild. Rådjuret på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 15.30-tiden på fredagen larmade en privatperson polisen. Personen hade sett ett rådjur som hade råkat illa ut i Skogsallén i Kungsbacka.

– Ett rådjurskid hade ramlat ner för en brant bakom ett staket och satt fast i en buske och kan inte ta sig ut, säger Hans-Jörgen Ostler, presstalesperson på polisen i Region Väst.

En jägare kallades till platsen för att hjälpa rådjurskidet och lyckades lyfta djuret över staketet.

– Det verkar som att det klarade sig. Så nu får vi hoppas att det lilla söta rådjuret ska träffa sin rådjursmamma, säger Hans-Jörgen Ostler.



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