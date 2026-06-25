Rådjurskid fastnade – jägare kom till undsättning

Av Julia Sandstén Vikberg

Polisen larmades på fredagen om att ett rådjurskid hade ramlat ner för en brant och fastnat i en buske. En jägare kom till undsättning och lyckades rädda djuret.



Ett rådjur fastnade och behövde hjälp med att komma loss. Bilden är en genrebild. Rådjuret på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 15.30-tiden på fredagen larmade en privatperson polisen. Personen hade sett ett rådjur som hade råkat illa ut i Skogsallén i Kungsbacka.

– Ett rådjurskid hade ramlat ner för en brant bakom ett staket och satt fast i en buske och kan inte ta sig ut, säger Hans-Jörgen Ostler, presstalesperson på polisen i Region Väst.

En jägare kallades till platsen för att hjälpa rådjurskidet och lyckades lyfta djuret över staketet.

– Det verkar som att det klarade sig. Så nu får vi hoppas att det lilla söta rådjuret ska träffa sin rådjursmamma, säger Hans-Jörgen Ostler.