Efter brister vid servering av alkohol: ”Svårbedömt”

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen noterade flera brister kopplade till alkoholserveringen och nu får krogen en erinran. Men att avgöra vem som är tillräckligt nykter är inte alltid det enklaste.

– Vi har missat, vi missar och vi kommer att missa, säger krogens ägare, Stefan Sumner.



Stefan Sumner menar att bedömningen av när en gäst är för berusad inte alltid är självklar. Efter polisens tillsyn har krogen sett över sina rutiner och vid uppföljande besök har inga avvikelser noterats. Foto: Julia Sandstén Vikberg.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I slutet av mars gjorde polisen en tillsyn på Prinsens Bar & Kök och flera brister kopplade till alkoholserveringen noterades. I rapporten framgår bland annat att ett antal gäster var märkbart påverkade och att en av gästerna sov. Dessutom ska den serveringsansvariga inte ha agerat i situationer som enligt polisen kräver ingripande.

Enligt alkohollagen är det förbjudet att servera alkohol till personer som är ”märkbart påverkade” och tillsynen resulterade därför i en erinran från nämnden för Miljö- och hälsoskydd.

Efter tillsynen ska Prinsen ha stärkt sina rutiner och ökat samverkan med polisen. Myndigheten har också genomfört ett antal besök på krogen efter kvällen i mars – samtliga helt utan avvikelser.





Ägaren: Diffus gräns

Stefan Sumner är ägare till Prinsen. Han vill inte kommentera vad det var som gick fel den där kvällen i mars men lyfter att krogen vidtagit flera åtgärder efter besöket.

– Framför allt har vi gått igenom allt detta med personalen. Alltså hur viktigt det är att hålla ordningen och att också våga säga ifrån.

Dessutom menar han att bedömningen av vem som får serveras är svår och att begreppet ”märkbart påverkad” tolkas olika.

– Vad tycker jag är märkbart påverkad? Vad tycker den här 22-åriga tjejen som står i baren som serveringsansvarig? Vad tycker alkoholhandläggaren? Vad tycker polisen?

Han fortsätter:

– Vi står och jobbar i den här miljön dagligen. Många av dem som kommer in och är kontrollanter eller poliser kanske uppfattar situationen annorlunda. Det är svårbedömt, det är slutsatsen.

Enligt Sumner är det inte heller alltid lätt att tyda hur påverkad en person är.

– Det kan vara någon som kommer in och man tycker att personen verkar skärpt när den väl kommer till baren och beställer. Men så vet man inte hur mycket personen har druckit innan och så får den en öl eller något annat, kanske till och med alkoholfritt. Och så slår det som personen har druckit innan till. Då står man där och har gjort en felbedömning.

Krogmiljön är dessutom ofta hektisk, med högt tryck och tempo. Öl ska serveras och tallrikar plockas i en högljudd och ibland trång miljö, inte sällan av ung och oerfaren personal. Något som kan försvåra bedömningen ytterligare, speciellt under helgerna, enligt Sumner.

– Det är så mycket mer folk ute då och det går ju rätt fort i baren. Kunderna beställer och man är stressad och så ska man hinna skaffa sig en uppfattning om det också.

– Jag har gjort detta i 20 år så för mig är det inte supersvårt, men jag fattar att det kan vara svårare för personal som är yngre.

Även om krogar och kontrollanter ibland gör olika bedömningar av vad som avses med ”märkbart påverkad” menar Sumner att de jobbar mot samma mål.

– Normalt sett är vi stenhårda för att vi tycker att det blir mycket trevligare stämning i lokalen för de andra gästerna om det inte är för mycket fylla. Blir det för mycket fylla så resulterar det oftast i stök och bråk. Men vi har missat, vi missar och vi kommer att missa, säger Stefan Sumner.

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