Debatt: Södra delarna ska också fortsätta utvecklas

Södra Kungsbacka har mycket som fungerar bra, men också frågor som behöver mer kraft och uppmärksamhet. Vi vill vara tydliga med vad vi vill utveckla och bevara de kommande åren. Åsa, Frillesås, Fjärås, Gällinge och Idala ska vara bra platser att leva på även när kommunen växer.
Vi Moderater är det ledande partiet i Kungsbacka. Det innebär ett ansvar för att utvecklingen fungerar i alla delar av kommunen och att inte nöja sig. Vi ska lyssna, prioritera och driva på när något behöver bli bättre.
Därför vill vi:
* Behålla Gällingeskolan. Yngre barn ska inte behöva få 20–30 minuter längre skolresa för att den lokala skolan försvinner. En del har långt till Gällingeskolan redan i dag.
* Tågstation i Frillesås.
* Buss 732 hela vägen till Frillesås. Bussen behövs även för resor där tåget inte är ett alternativ.
* Lösa problemen med dagvatten och översvämningar i Åsa.
* Utöka pendelparkeringen vid Åsa station.
* Säkra gång- och cykelvägar när nya områden och etableringar görs. Barnens skolvägar får inte bli farligare.
* Cirkulationsplats vid Tostaredsvägen–Gällingevägen–Måbovägen.
* Värna kommunal service i mindre orter och på landsbygden.
Södra delarna ska inte bara växa. Det ska bli enklare, tryggare och bättre att bo även här.
Moderaterna i Idala, Fjärås, Frillesås, Gällinge och Åsa
Berit Bergström
Annika Carlsson
Christian Johansson
Per-Axel Carlsson
Marcus Andersson
Morgan Johansson
Björn Pettersson
Pia Kvarntun
Bo Barknerz
Henrik Brattström
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✔ Karriärens största stund ✔ Nya yrket ✔ Kärleken till Kungsbacka
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.