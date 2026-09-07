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DEBATT 2026-09-08 KL. 16:00

Debatt: Södra delarna ska också fortsätta utvecklas

Debatt: Södra delarna ska också fortsätta utvecklas
En tågstation i Frillesås är ett av förslagen som lyfts i debattartikeln. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Södra Kungsbacka har mycket som fungerar bra, men också frågor som behöver mer kraft och uppmärksamhet. Vi vill vara tydliga med vad vi vill utveckla och bevara de kommande åren. Åsa, Frillesås, Fjärås, Gällinge och Idala ska vara bra platser att leva på även när kommunen växer.

Vi Moderater är det ledande partiet i Kungsbacka. Det innebär ett ansvar för att utvecklingen fungerar i alla delar av kommunen och att inte nöja sig. Vi ska lyssna, prioritera och driva på när något behöver bli bättre.

Därför vill vi:

* Behålla Gällingeskolan. Yngre barn ska inte behöva få 20–30 minuter längre skolresa för att den lokala skolan försvinner. En del har långt till Gällingeskolan redan i dag.

* Tågstation i Frillesås.

* Buss 732 hela vägen till Frillesås. Bussen behövs även för resor där tåget inte är ett alternativ.

* Lösa problemen med dagvatten och översvämningar i Åsa.

* Utöka pendelparkeringen vid Åsa station.

* Säkra gång- och cykelvägar när nya områden och etableringar görs. Barnens skolvägar får inte bli farligare.

* Cirkulationsplats vid Tostaredsvägen–Gällingevägen–Måbovägen.

* Värna kommunal service i mindre orter och på landsbygden.

Södra delarna ska inte bara växa. Det ska bli enklare, tryggare och bättre att bo även här.

Moderaterna i Idala, Fjärås, Frillesås, Gällinge och Åsa

Berit Bergström

Annika Carlsson

Christian Johansson

Per-Axel Carlsson

Marcus Andersson

Morgan Johansson

Björn Pettersson

Pia Kvarntun

Bo Barknerz

Henrik Brattström

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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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