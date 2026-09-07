Debatt: Tänderna är en del av kroppen

Frågan om kostnaden för tandvård står i centrum för debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna presenterar ett förslag som kan bli valrörelsens viktigaste välfärdsbesked: ingen vuxen ska behöva betala mer än tio procent av kostnaden för en tandvårdsbehandling. En behandling som i dag kostar 5 000 kronor skulle då kosta patienten 500 kronor.

Minst lika viktigt är att den avgiftsfria tandvården för unga upp till 23 år återinförs. Stödet togs bort den 1 januari 2025. Unga vuxna som pluggar, just flyttat hemifrån eller har sitt första osäkra jobb är ofta de som skjuter upp tandläkarbesöket när pengarna inte räcker. Ett litet hål kan bli en större skada och en billig behandling kan bli dyr. Det som kunde ha förebyggts blir i stället en större kostnad, både för individen och samhället.

Att tandvård behandlas annorlunda än annan vård saknar medicinsk logik. Det är också en klassfråga. Den som har råd går till tandläkaren i tid. Den som inte har råd väntar. Konsekvensen kan bli smärta, större kostnader och att man drar sig för att le, träffa andra eller söka jobb.

Förslaget är inte gratis och ska införas stegvis. Men en jämlik tandvård är en investering i hälsa. Plånboken ska inte avgöra vem som har råd att ta hand om sina tänder. Nu har vi chansen att göra tandvården till en del av välfärden på riktigt.

Jennie Nilsson (S), riksdagsledamot

Jonas Strand (S), ledamot Regionstyrelsen

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