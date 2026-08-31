Debatt: Nej till stora utanförskapsområden

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Violet Dunér (V) gillar inte, i debattartikeln Synpunkter på bostadsfrågor, Liberalerna Kungsbackas bostadspolitik.

Vore konstigt om hon gjorde det då socialistisk och liberal bostadspolitik är oförenliga. Opinionsmätningar visar att cirka: 85 procent vill äga sitt boende. Fördelat ungefär på 60 procent villa/radhus och 25 procent bostadsrätt.

Liberal bostadspolitik innebär att vi ska ge möjlighet och frihet för människor att göra sina val, utan politiska pekpinnar. Det innebär inte att vi säger nej till hyresrätter.

Däremot säger vi nej till att 50 procent av allt som byggs, som (V) vill, ska vara hyresrätter.

På tre år ett område av Kolla Parkstads storlek med bara hyresrätter. Den sortens områden, som riskerar bli utanförskapsområden, har vi framgångsrikt undvikit i Kungsbacka.

Tommy Rydfeldt (L),

kandidat kommunfullmäktige

Läs Violet Dunérs (V) debattartikel här.

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