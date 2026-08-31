Debatt: Nej till stora utanförskapsområden

Violet Dunér (V) gillar inte, i debattartikeln Synpunkter på bostadsfrågor, Liberalerna Kungsbackas bostadspolitik.
Vore konstigt om hon gjorde det då socialistisk och liberal bostadspolitik är oförenliga. Opinionsmätningar visar att cirka: 85 procent vill äga sitt boende. Fördelat ungefär på 60 procent villa/radhus och 25 procent bostadsrätt.
Liberal bostadspolitik innebär att vi ska ge möjlighet och frihet för människor att göra sina val, utan politiska pekpinnar. Det innebär inte att vi säger nej till hyresrätter.
Däremot säger vi nej till att 50 procent av allt som byggs, som (V) vill, ska vara hyresrätter.
På tre år ett område av Kolla Parkstads storlek med bara hyresrätter. Den sortens områden, som riskerar bli utanförskapsområden, har vi framgångsrikt undvikit i Kungsbacka.
Tommy Rydfeldt (L),
kandidat kommunfullmäktige
Läs Violet Dunérs (V) debattartikel här.
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Boendet återinvigdes under måndagen: ”Enormt stor glädje”
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.