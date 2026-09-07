Stöldvåg av bildelar – så undviker du att bli drabbad

Av Johanna Simonsson

Stöldvåg av bildelar från Volvo V70 äger rum i kommunen. Nu ger polisen råd om hur ägare kan skydda sig mot stölder och efterlyser tips från allmänheten.

– Det är viktigt att vi får in information, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.



Polisen går ut med råd om hur du kan skydda dig från att bli utsatt för bildelsstölder. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den senaste stölden från en Volvo V70 ägde rum i centrala Frillesås natten mellan måndag och tisdag.

– Det har skett mellan klockan 22.00 och 05.30. Grillen, kjolpaketet, främre registreringsskylten och extra ljusramp har stulits, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Polisen efterlyser nu tips.

Har man sett något från Frillesås den här natten som sticker ut så ring 114 14. Det kan vara att man sett speciella personer, om de hade några speciella fordon eller registreringsnummer. Vid pågående brott ska man givetvis ringa 112.

Händelsen följer samma mönster som en rad tidigare stölder i kommunen under de senaste månaderna, där tjuvarna riktat in sig specifikt på modellen Volvo V70.

– Vi har haft flertalet tidigare stölder. Det kan mycket väl vara så att det är samma gärningsman eller män som inriktat sig på just de här bildelarna. Det är en trend just nu.

Enligt polisen är det framför allt årsmodellerna mellan 2013 och 2015 som varit utsatta. Stationsbefälet skickar med tips till bilägare att tänka på för att försvåra för tjuvarna.

– Man kan vara uppmärksam på var man ställer sin bil. Parkera gärna på platser där man har uppsikt. Det är viktigt att alltid låsa även om det inte påverkar i de här fallen när de tar fronten. Se till att larm fungerar. Meddela grannar om bilen ska vara stående när man är bortrest. Parkera så det blir svårare att ta fronten. Tar det tid är det större chans för upptäckt. Försök försvåra så mycket som möjligt för gärningspersonerna.