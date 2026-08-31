Debatt: Hjälpen måste komma tidigt

Carita Boulwén (SD) skriver att hjälpen måste komma tidigt när en ungdom börjar hamna snett. Foto: iStock

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vi ser en allvarlig utveckling där barn och unga i Kungsbacka riskerar att dras in i droger, kriminalitet och destruktiva miljöer. När en ungdom börjar hamna snett kan det gå fort. Då måste hjälpen komma tidigt.

Därför föreslog vi i Sverigedemokraterna att Kungsbacka skulle utreda jourhavande förälder, trygga, utbildade och kontrollerade vuxna som med kort varsel kan stötta ett barn och en familj under kortare eller vid behov längre tid.

Det kan handla om en förälder som inte längre når fram till sitt barn. För en pojke som saknar en närvarande fadersgestalt kan exempelvis en stabil manlig förebild vara värdefull, någon som lyssnar, sätter gränser och visar andra vägar.

Behovet kan uppstå i vilken familj som helst. Psykisk ohälsa, utmattning, sorg, separation eller andra svårigheter kan göra att familjen under en period behöver avlastning och ytterligare en trygg vuxen. Syftet är inte att ersätta föräldrarna, utan att stärka familjen. Tyvärr fick motionen avslag.

Kommunen hänvisar till föräldrastöd, familjebehandling, kontaktperson och socialjour. Viktiga insatser, men de fyller inte samma funktion. Samtal och föräldrastöd är inte samma sak som en trygg vuxen som faktiskt kan finnas där när behovet uppstår.

Man hänvisar också till familjens eget nätverk. Men alla har inte mor- och farföräldrar, syskon eller andra anhöriga som kan hjälpa till när det behövs. Det är just för dessa familjer som en extra trygg vuxen kan göra stor skillnad.

Förvaltningen bedömer samtidigt att jourhavande förälder skulle få liten praktisk användning. Men det är ju just behovet och möjligheterna vi ville utreda. Hur kan man slå fast det på förhand?

Att placera ett barn utanför hemmet är en av de mest ingripande åtgärder samhället kan vidta. Ibland är det nödvändigt. Men kan rätt stöd i rätt tid stärka familjen och bryta en negativ utveckling bör möjligheten åtminstone utredas.

Dessutom kan priset för att inte lyckas i tid bli högt, både mänskligt och ekonomiskt, genom exempelvis placeringar, institutionsvård, missbruk och kriminalitet

Carita Boulwén (SD),

riksdagsledamot, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

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