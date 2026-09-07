Ostadigt väder väntar i Kungsbacka – skurar drar in

Av Johanna Simonsson

Det väntas ostadigt väder i Kungsbacka under onsdagen med både sol och skurar.



Regn och skurar väntas under onsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt Fanny Saalera, meteorolog på SMHI, kommer det vara varierat väder.

– Vi är kvar i ett ganska ostadigt väderläge. Det kan bli någon skur under dagen som ska förbi. Det kommer varvas med uppehåll och lite sol.

Temperaturen kommer ligga på omkring 15 till 16 grader.

– Det är inte någon jättevärme tack vare skurarna som håller nere temperaturen.

På torsdagen väntas ett stabilare väder med ganska mycket sol.

– Fredagen är lite osäkrare med moln och skurar som kan dra in.