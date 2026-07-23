Polis skadades när mc-förare skulle kontrolleras

Mitt under en kontroll bestämde sig mc-föraren för att köra iväg och en polis skadades. Nu misstänks mc-föraren för våld mot tjänsteman.
Det var vid 21.25 som en polispatrull lade märke till en motocrossförare i centrala Kungsbacka.
– Patrullen tyckte att crosscykeln framfördes vårdslöst och bestämde sig för att kontrollera den, säger polisen presstalesperson Adam Isaksson Samara.
Men den kontrollen gick inte alls som det brukar. Föraren fick nämligen för sig att köra i väg mitt under kontrollen.
– Han valde då att lämna platsen och i samband med det blev en polis skadad. Dessbättre ska det inte handla om några allvarliga skador, säger Isaksson Samara.
Motorcykelföraren är nu misstänkt för våld mot tjänsteman.
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