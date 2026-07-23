Trafikolycka i natt – föraren misstänks för smitning

Av Ronny Karlsson

Den unge bilföraren körde in i en lyktstolpe längs med Onsalavägen under natten till lördag. Nu misstänks han för smitning efter att bilen hittats tom.

En man misstänks för smitning efter en trafikolycka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan rapporterades in strax efter 02.00 under natten till lördag.

Det handlar om en bil som av ska ha väjt för något djur på vägen och kört in i en lyktstolpe. En polispatrull kallades till platsen för att under söka händelsen och då var bilen tom.

Föraren ska ha lämnat platsen efter olyckan och inte rapporterat in vad som har hänt. Polisen ser det som oklart varför föraren har gjort på det viset

Den som nu är misstänkt är en man i 20-årsåldern och misstankarna handlar om smitning från trafikolycksplats samt vårdslöshet i trafik.

Under natten kunde polisen hitta föraren, som då erkände att han kört fordonet.