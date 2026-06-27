Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"

Av Andreas Linder

Med femton minuter kvar av matchen hade IFK Fjärås en 2-0-ledning mot Göteborgs FF. Men gästerna fick in två mål på slutet och drabbningen slutade oavgjort.

– Det är jävligt orättvist, faktiskt. Vi gjorde en riktigt bra match, säger IFK Fjärås tränare Andree Hoffmann.



Arkivfoto: Eric Andersson

IFK Fjärås tog ledningen två gånger om på Majvallen, borta mot Göteborgs FF. I den 53:e minuten gjorde Emmie Hoffmann gästernas andra mål. Men en kvart från slut reducerade hemmalaget, och nerverna visade sig hos Fjärås.

– Vi blev stressade och rädda att förlora ledningen. Det gjorde att vi blev sämre på att vårda bollen och mest slog bort oss, säger Fjärås tränare Andree Hoffman.

Fjärås försökte hålla ut, men bara några minuter från slut gjorde Göteborgs FF mål igen.

– Det är jävligt orättvist, faktiskt. Vi gjorde en riktigt bra match.

Trots att hans Fjärås inte lyckades behålla ledningen är Andree Hoffmann tämligen nöjd med det poäng hans lag inkasserade.

– Det var nog ingen som räknade med att vi skulle ta ens ett poäng inför matchen, säger han.

Fotboll: Division 2 Sydvästra GötalandGöteborgs FF – IFK Fjärås 2–2MatchfaktaGöteborgs FF – IFK Fjärås 2–20–1(43) självmål, 0–2(53) Emmie Hoffmann, 1–2(74), 2–2(88)