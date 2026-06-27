Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56

Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"

Av Andreas Linder

Med femton minuter kvar av matchen hade IFK Fjärås en 2-0-ledning mot Göteborgs FF. Men gästerna fick in två mål på slutet och drabbningen slutade oavgjort.
– Det är jävligt orättvist, faktiskt. Vi gjorde en riktigt bra match, säger IFK Fjärås tränare Andree Hoffmann.

Fjärås tappade ledningen sista kvarten –
Arkivfoto: Eric Andersson

IFK Fjärås tog ledningen två gånger om på Majvallen, borta mot Göteborgs FF. I den 53:e minuten gjorde Emmie Hoffmann gästernas andra mål. Men en kvart från slut reducerade hemmalaget, och nerverna visade sig hos Fjärås.

– Vi blev stressade och rädda att förlora ledningen. Det gjorde att vi blev sämre på att vårda bollen och mest slog bort oss, säger Fjärås tränare Andree Hoffman.

Fjärås försökte hålla ut, men bara några minuter från slut gjorde Göteborgs FF mål igen.

– Det är jävligt orättvist, faktiskt. Vi gjorde en riktigt bra match.

Trots att hans Fjärås inte lyckades behålla ledningen är Andree Hoffmann tämligen nöjd med det poäng hans lag inkasserade.

– Det var nog ingen som räknade med att vi skulle ta ens ett poäng inför matchen, säger han.



Fotboll: Division 2 Sydvästra Götaland
Göteborgs FF – IFK Fjärås 2–2
Matchfakta
Göteborgs FF – IFK Fjärås 2–2
0–1(43) självmål, 0–2(53) Emmie Hoffmann, 1–2(74), 2–2(88)





LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-07-01 KL. 22:01
Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56
Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"
Premium | FOTBOLL 2026-06-30 KL. 19:00
Ordförandens skarpa kritik: "Ett stort skämt"
Premium | FOTBOLL 2026-06-30 KL. 11:08
Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare
Premium | FOTBOLL 2026-06-29 KL. 09:52
Sporthelgen i korthet
Premium | FOTBOLL 2026-06-28 KL. 17:25
Fortsatt poänglösa på bortaplan – trots 15-åringens mål i debuten
Premium | FOTBOLL 2026-06-28 KL. 16:35
BILDEXTRA: 80 bilder från fotbollsfesten
Premium | FOTBOLL 2026-06-28 KL. 16:05
OBK tog tre livsviktiga poäng: "Krigade på bra"
Premium | FOTBOLL 2026-06-27 KL. 19:05
Tappade poäng mot jumbon i kaosmatch
Premium | FOTBOLL 2026-06-27 KL. 16:12
Mardrömshalvlek sänkte Fjärås: "Förberett oss för dåligt"

Fler nyheter

MEST LÄSTA FOTBOLL

Premium | FOTBOLL 2026-06-30 KL. 19:00
Ordförandens skarpa kritik: "Ett stort skämt"
Premium | FOTBOLL 2026-06-30 KL. 11:08
Avslöjar: Efter spelartappen – värvar försvarare
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56
Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"
Premium | FOTBOLL 2026-07-01 KL. 22:01
Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback

Fler nyheter

Sport: Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comebackSport: Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"Nyheter: Glada miner när bensinskatten sänktes Blåljus: Trafikolycka med motorcykel och bil
Fin hyllning invigde sommaronsdagarna
KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 21:23
Premium

Fin hyllning invigde sommaronsdagarna

TV-klipp och nyheter

Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback
2026-07-01 KL. 22:01
Premium

Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback

Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna
2026-07-01 KL. 20:00
Premium

Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna

Tommy fångade den klassiska pussen under EM
2026-07-01 KL. 18:35
Premium

Tommy fångade den klassiska pussen under EM

Glada miner när bensinskatten sänktes
2026-07-01 KL. 18:00

Glada miner när bensinskatten sänktes

Fjärås tappade ledningen sista kvarten –
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56

Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"

50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6
NYHETER 2026-07-01 KL. 16:00
Premium

50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6

Så varmt är det på din badplats
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:36

Så varmt är det på din badplats

Debatt: Prata med barnen
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:00

Debatt: Prata med barnen

Pappa åtalas för misshandel och hot mot pojke på skola
NYHETER 2026-07-01 KL. 12:50
Premium

Pappa åtalas för misshandel och hot mot pojke på skola

Nya prover – fritt fram igen vid populära badplatsen
NYHETER 2026-07-01 KL. 12:15
Premium

Nya prover – fritt fram igen vid populära badplatsen

Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:30
Premium

Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse

Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:03

Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur
DEBATT 2026-07-01 KL. 10:00

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-01 KL. 09:31

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka

Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken
NYHETER 2026-07-01 KL. 07:50
Premium

Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken

Efter domen:
NYHETER 2026-07-01 KL. 07:30
Premium

Efter domen: "Våldsmonopol får utövas under ansvar"

Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri
NYHETER 2026-07-01 KL. 06:45
Premium

Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri

Skön stämning inför fotbollen
NYHETER 2026-06-30 KL. 22:30
Premium

Skön stämning inför fotbollen

Så sänks priserna på kollektivtrafiken
NYHETER 2026-06-30 KL. 21:00
Premium

Så sänks priserna på kollektivtrafiken

Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren
NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
Premium

Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren

Ordförandens skarpa kritik:
FOTBOLL 2026-06-30 KL. 19:00
Premium

Ordförandens skarpa kritik: "Ett stort skämt"

Fotbollsklubben känner sig motarbetad

Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme
NYHETER 2026-06-30 KL. 18:00
Premium

Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme

Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper
NYHETER 2026-06-30 KL. 16:00
Premium

Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper

Debatt: MP styr mot hållbarhet
DEBATT 2026-06-30 KL. 14:00

Debatt: MP styr mot hållbarhet

Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen
BANDY 2026-06-30 KL. 13:45
Premium

Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen

Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:45

Så blir vädret under veckan: ”Regn och svalare”

Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa
NYHETER 2026-06-30 KL. 12:15
Premium

Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa

Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:45
Premium

Skadegörelse i Badhusparken – robot utsatt för vandalism

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FOTBOLL 2026-07-01 KL. 22:01
Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56
Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 21:23
Fin hyllning invigde sommaronsdagarna
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 20:00
Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 18:35
Tommy fångade den klassiska pussen under EM
NYHETER 2026-07-01 KL. 18:00
Glada miner när bensinskatten sänktes
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 16:00
50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6
TRAFIK 2026-07-01 KL. 15:54
Trafikolycka med motorcykel och bil
NYHETER 2026-07-01 KL. 15:06
Polis fick rycka ut – husbil med problem skapade köer
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:36
Så varmt är det på din badplats
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:00
Debatt: Prata med barnen
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 12:50
Pappa åtalas för misshandel och hot mot pojke på skola

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.