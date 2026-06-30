Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna

Polisen har fått in en anmälan om inbrott i en villa.
Ett misstänkt villainbrott ska ha skett i Varla under onsdagseftermiddagen.
Det var vid 17-tiden i går kväll som någon ska ha tagit sig in i en villa i Varla och stulit smycken.
– Det är villaägaren som ringde in, det hade skett redan igår. Vi är påväg till platsen nu, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist, på torsdagsmorgonen.
Vid 09-tiden hade polisen varit på platsen.
– Jag har inga uppgifter än om vilka åtgärder som vidtagits eller anmälan, säger Emelie Lundqvist.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.