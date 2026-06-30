Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-02 KL. 07:34

Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen har fått in en anmälan om inbrott i en villa.

Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett misstänkt villainbrott ska ha skett i Varla under onsdagseftermiddagen.

Det var vid 17-tiden i går kväll som någon ska ha tagit sig in i en villa i Varla och stulit smycken.

– Det är villaägaren som ringde in, det hade skett redan igår. Vi är påväg till platsen nu, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist, på torsdagsmorgonen.

Vid 09-tiden hade polisen varit på platsen.

– Jag har inga uppgifter än om vilka åtgärder som vidtagits eller anmälan, säger Emelie Lundqvist.

Läs även:

Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-02 KL. 10:20
Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten på plats
NYHETER 2026-07-02 KL. 07:34
Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna
Premium | NYHETER 2026-07-02 KL. 07:15
Beslutet – 220 miljoner satsas på bygge vid sjukhuset
Premium | NYHETER 2026-07-02 KL. 06:45
Efter fyra år – här ska djuren kunna begravas i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 20:00
Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna
NYHETER 2026-07-01 KL. 18:00
Glada miner när bensinskatten sänktes
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 16:00
50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6
NYHETER 2026-07-01 KL. 15:06
Polis fick rycka ut – husbil med problem skapade köer
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:36
Så varmt är det på din badplats
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:00
Debatt: Prata med barnen

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-01 KL. 15:06
Polis fick rycka ut – husbil med problem skapade köer
NYHETER 2026-06-30 KL. 11:18
Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:03
Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 12:15
Första antagningen klar: Här är programmen flest vill läsa
Premium | NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren

Fler nyheter

Blåljus: Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten på platsBlåljus: Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulnaNyheter: Beslutet – 220 miljoner satsas på bygge vid sjukhusetSport: Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback
Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna
NYHETER 2026-07-01 KL. 20:00
Premium

Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna

TV-klipp och nyheter

Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten på plats
2026-07-02 KL. 10:20

Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten på plats

Beslutet – 220 miljoner satsas på bygge vid sjukhuset
2026-07-02 KL. 07:15
Premium

Beslutet – 220 miljoner satsas på bygge vid sjukhuset

Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna
2026-07-02 KL. 07:34

Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna

Efter fyra år – här ska djuren kunna begravas i Kungsbacka
2026-07-02 KL. 06:45
Premium

Efter fyra år – här ska djuren kunna begravas i Kungsbacka

Debatt: Så enkelt minskas farliga omkörningar
DEBATT 2026-07-02 KL. 10:00

Debatt: Så enkelt minskas farliga omkörningar

Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 22:01
Premium

Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback

Fjärås tappade ledningen sista kvarten –
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56

Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"

Fin hyllning invigde sommaronsdagarna
KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 21:23
Premium

Fin hyllning invigde sommaronsdagarna

Tommy fångade den klassiska pussen under EM
KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 18:35
Premium

Tommy fångade den klassiska pussen under EM

Glada miner när bensinskatten sänktes
NYHETER 2026-07-01 KL. 18:00

Glada miner när bensinskatten sänktes

50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6
NYHETER 2026-07-01 KL. 16:00
Premium

50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6

Så varmt är det på din badplats
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:36

Så varmt är det på din badplats

Debatt: Prata med barnen
NYHETER 2026-07-01 KL. 14:00

Debatt: Prata med barnen

Pappa åtalas för misshandel och hot mot pojke på skola
NYHETER 2026-07-01 KL. 12:50
Premium

Pappa åtalas för misshandel och hot mot pojke på skola

Nya prover – fritt fram igen vid populära badplatsen
NYHETER 2026-07-01 KL. 12:15
Premium

Nya prover – fritt fram igen vid populära badplatsen

Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:30
Premium

Bakläxa för stort byggprojekt – vill se annan bebyggelse

Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-01 KL. 11:03

Dags för premiär – populära kedjan satsar i Kungsbacka

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur
DEBATT 2026-07-01 KL. 10:00

Debatt: Alla i Kungsbacka har rätt till kultur

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-01 KL. 09:31

Förlust i VM-slutspelet – men gott betyg till publiken i Kungsbacka

Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken
NYHETER 2026-07-01 KL. 07:50
Premium

Tonåring åtalas – uppträdde som polis i trafiken

Efter domen:
NYHETER 2026-07-01 KL. 07:30
Premium

Efter domen: "Våldsmonopol får utövas under ansvar"

Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri
NYHETER 2026-07-01 KL. 06:45
Premium

Man åtalas – misstänks för del i romansbedrägeri

Skön stämning inför fotbollen
NYHETER 2026-06-30 KL. 22:30
Premium

Skön stämning inför fotbollen

Så sänks priserna på kollektivtrafiken
NYHETER 2026-06-30 KL. 21:00
Premium

Så sänks priserna på kollektivtrafiken

Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren
NYHETER 2026-06-30 KL. 20:00
Premium

Efter våldet – nu springer hon för kvinnojouren

Ordförandens skarpa kritik:
FOTBOLL 2026-06-30 KL. 19:00
Premium

Ordförandens skarpa kritik: "Ett stort skämt"

Fotbollsklubben känner sig motarbetad

Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme
NYHETER 2026-06-30 KL. 18:00
Premium

Miss utreds – vårdtagare fick sova i 35-gradig värme

Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper
NYHETER 2026-06-30 KL. 16:00
Premium

Barnens sommarlovsplaner: Resor, bad och cuper

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-02 KL. 10:20
Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten på plats
DEBATT 2026-07-02 KL. 10:00
Debatt: Så enkelt minskas farliga omkörningar
NYHETER 2026-07-02 KL. 07:34
Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna
Premium | NYHETER 2026-07-02 KL. 07:15
Beslutet – 220 miljoner satsas på bygge vid sjukhuset
Premium | NYHETER 2026-07-02 KL. 06:45
Efter fyra år – här ska djuren kunna begravas i Kungsbacka
Premium | FOTBOLL 2026-07-01 KL. 22:01
Bildextra från när City vände och vann i Hyséns comeback
FOTBOLL 2026-07-01 KL. 21:56
Fjärås tappade ledningen sista kvarten – "Jävligt orättvist"
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 21:23
Fin hyllning invigde sommaronsdagarna
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 20:00
Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-01 KL. 18:35
Tommy fångade den klassiska pussen under EM
NYHETER 2026-07-01 KL. 18:00
Glada miner när bensinskatten sänktes
Premium | NYHETER 2026-07-01 KL. 16:00
50 år sedan: Sprängstoff och stängsel vid E6

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.