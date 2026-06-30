Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen har fått in en anmälan om inbrott i en villa.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett misstänkt villainbrott ska ha skett i Varla under onsdagseftermiddagen.

Det var vid 17-tiden i går kväll som någon ska ha tagit sig in i en villa i Varla och stulit smycken.

– Det är villaägaren som ringde in, det hade skett redan igår. Vi är påväg till platsen nu, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist, på torsdagsmorgonen.

Vid 09-tiden hade polisen varit på platsen.

– Jag har inga uppgifter än om vilka åtgärder som vidtagits eller anmälan, säger Emelie Lundqvist.

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