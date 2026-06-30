Bandyspelare söker fru – klubbens drag för att få spelare att stanna

Vi har många singelkillar i laget, så är du en djupt rotad västkust-tjej så går det bra att höra av sig. Så skriver Frillesås bandy i ett inlägg i sociala medier under rubriken ”Bandyspelare söker fru”.
– Det bästa sättet att få bandyspelare att stanna är om de hittar kärleken, säger Mattias Johansson, tränare för Frillesås bandyklubbs elitserielag.
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