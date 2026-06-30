Glada miner när bensinskatten sänktes

Av Sven Lundstedt

Idag blev bensin och diesel tre kronor billigare per liter. Den tillfälliga sänkningen av bensinskatten uppskattades av kunderna som Norra Halland talade med.



– Jag hörde om sänkningen och därför är jag här. Man får passa på när det är billigt för det kan ändra sig när som helst. Politikerna får gärna komma med hur mycket valfläsk som helst för min del.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ingen av dem som kommenterade det lägre bensinpriset var direkt missnöjda med att drivmedlet blivit billigare än på länge. Vid tappen på Varbergsvägen kostade en liter bensin idag 14,39 och dieseln 16,14 kronor litern.

Regeringens aviserade sänkning av bensinskatten gäller till den 30 november och har av många kallats för valfläsk. Ett ganska välkommet valfläsk tyckte några.

– Visst är det valfläsk men det gör mig ingenting alls, säger Ulf Vikberg som just fulltankat sin husbil inför hemfärden till Ånge i Norrland, 85 mil bort.

Att bensinpriset går upp och ner är något han vant sig vid.

– Bilen drar cirka 1,1 liter milen och vi har många kilometer att åka, så just nu tjänar vi bra på det. Men i längden vet man ändå inte hur bränslepriset utvecklas, menar Ulf Vikberg.

Redan första maj sänkte regeringen energiskatten på bensin och diesel, vilket innebar ungefär en krona på bensinpriset. Den sänkningen gäller bara till 1 september. Nu kan konsumenterna eventuellt njuta av låga priser betydligt längre tid.

– Jag tycker det är bra, även om det är tillfälligt, säger Alfred Hugosson, som tankar firmabilen och tänker tanka den egna bilen senare idag.

Dagens större skattesänkning med tre kronor gör Sverige till ett lågprisland när det gäller drivmedel. Lucas Austad har planerat en utlandsresa på hundratals mil och skämtar om att vända hemåt när det blir dags att tanka.

Ulf Vikberg ska köra 85 mil till Ånge och är ganska nöjd med priset. Foto: Sven Lundstedt

Alfred Hugosson tycker det låga priset är bra även om det är tillfälligt.

Lucas Austad ska ut på bilsemester men hoppas också att prissänkningen blir permanent.

- Jag kör mycket, så för mig blir det här en märkbar skillnad, säger Magnus Asterborg från Onsala.