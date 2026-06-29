Helgens värmebölja fick badtemperaturerna att stiga till behagliga nivåer. Trots veckans väderomslag är vattnet fortfarande varmt på många håll. Här är de senaste mätningarna från badplatserna.
Helgen bjöd på en rejäl värmebölja och det var många som passade på att ta sig ett dopp. Den här veckan har det varit mer traditionella svenska sommartemperaturer och växlande molnighet.
Men än så länge verkar vattnet hålla en skön och behaglig temperatur.
Så varmt är det på din badplats:
Gårda brygga: 21 grader (1 juli)
Utholmen: 21 grader (1 juli)
Smarrholmen: 22 grader (29 juni)
Åsa Vita Sand: 21 grader (1 juli)
Lygnern: 19 grader (1 juli)
Stora Hornsjön: 23 grader (1 juli)
Tjolöholm: 21 grader (1 juli)
Torstensvik: 21 grader (1 juli)
Hanhals: 21 grader (1 juli)
Lerkils: 20 grader (1 juli)
Fotbollsklubben känner sig motarbetad
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.