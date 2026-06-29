Så varmt är det på din badplats

Av Carl Johan Mårtensson

Helgens värmebölja fick badtemperaturerna att stiga till behagliga nivåer. Trots veckans väderomslag är vattnet fortfarande varmt på många håll. Här är de senaste mätningarna från badplatserna.



Arkivfoto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Helgen bjöd på en rejäl värmebölja och det var många som passade på att ta sig ett dopp. Den här veckan har det varit mer traditionella svenska sommartemperaturer och växlande molnighet.

Men än så länge verkar vattnet hålla en skön och behaglig temperatur.





Så varmt är det på din badplats:

Gårda brygga: 21 grader (1 juli)

Utholmen: 21 grader (1 juli)

Smarrholmen: 22 grader (29 juni)

Åsa Vita Sand: 21 grader (1 juli)

Lygnern: 19 grader (1 juli)

Stora Hornsjön: 23 grader (1 juli)

Tjolöholm: 21 grader (1 juli)

Torstensvik: 21 grader (1 juli)

Hanhals: 21 grader (1 juli)

Lerkils: 20 grader (1 juli)