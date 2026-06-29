Debatt: Prata med barnen

"Tala med era barn och säg till dem att lämna klipparen ifred. Det är inga leksaker," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kommunen har installerat robotklippare i Kolla Parkstad så vi kan njuta av fina välklippta gräsmattor.

Under en tid har jag vid flertalet tillfällen noterat att många barn gärna samlas runt klipparna när dom kör över gräsytan. Barnen är okunniga och leker och försöker hindra klipparen på olika sätt eller lägga saker i klipparens väg. Det är ju vassa knivar som klipper gräset. Det är ett ögonblicks verk att få fingrar avklippta. Tala med era barn och säg till dem att lämna klipparen ifred. Det är inga leksaker!

I dag såg jag några små grabbar som tydligen tycker att det är ok att fördärva träden i parken. Och dom bryr sig inte heller om när dom blir tillsagda. Saknar all respekt. Dom bara fortsätter. Man blir bara ledsen av att se eländet. Rent bedrövligt! Var finns föräldrarna? Tala era barn tillrätta så vi kan ha en fin park även i fortsättningen.

Besviken

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