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NYHETER 2026-07-02 KL. 06:45
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Efter fyra år – här ska djuren kunna begravas i Kungsbacka

Av Julia Sandstén Vikberg

För fyra år sedan föreslog centerpartisten Fredrik Hansson att Kungsbacka skulle få en begravningsplats för sällskapsdjur. Nu kan förslaget äntligen bli verklighet.

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