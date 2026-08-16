Debatt: Kungsbacka ingen plånbok för andra

Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande Emanuel Forsell (M), gruppledare.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna i Halland presenterar nu ett vallöfte om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken. Det låter bra tills man läser det finstilta. Förslaget gäller nämligen inte resor från Kungsbacka till Göteborg, alltså den sträcka som överlägset flest Kungsbackabor pendlar på varje dag.

Det är svårt att tolka detta som något annat än att Kungsbacka återigen får stå tillbaka när Socialdemokraterna i Halland prioriterar. Detta trots att vi är den kommun som betalar mest i skatt till Region Halland. Nu ska vi dessutom vara med och finansiera lokala (S)-löften i Falkenberg och Halmstad, samtidigt som våra egna pendlare lämnas utanför.

Det är också motsägelsefullt att tala om att bygga ihop Halland när man samtidigt ignorerar den mest använda och mest samhällsekonomiskt viktiga pendlingen, den mot Göteborg.

Att sänka priserna inom kollektivtrafiken men inte på den sträcka där behoven är som störst är inte bara ologiskt, det är direkt orättvist. Kungsbackas invånare är en av landets mest arbetande och pendlingsintensiva befolkningar. Det borde mötas med respekt och konkreta förbättringar, inte med nonchalans. Det väcker också frågan hur lokala Socialdemokrater kan stå bakom ett förslag som bokstavligt talat placerar Kungsbacka i vänthallen.

Vi är Hallands tillväxtmotor, inte en kravlös plånbok. Det borde alla partier i Kungsbacka stå upp för.

Lisa Andersson (M),

kommunstyrelsens ordförande

Emanuel Forsell (M),

gruppledare

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