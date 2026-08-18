Partierna svarar på frågor om skolan i Kungsbacka

Av Annika Lundby

Antal lärare, arbetsro och klasstorlekar. Så här resonerar partierna i Kungsbacka kring skola och omsorg.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

1. Det sker brott och förekommer narkotika på skolorna i Kungsbacka. Hur ska Kungsbacka göra för att få ordning på problemet?

2. Görs det tillräckligt i dag för att hjälpa elever med olika problem? Om inte, vad borde göras?

3. Hur ser ditt parti på lärartätheten på skolorna i Kungsbacka?

Stefan Jägnert (SD)

1. Kungsbackas skolor ska vara trygga. Vi vill se nolltolerans mot narkotika och kriminalitet, fler vuxna i skolmiljön, tydliga ordningsregler och snabb samverkan mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst och polis. Kameror och väktare ska kunna användas där behov finns.

2. Det görs mycket, men vissa elever får fortfarande stöd för sent. Vi vill stärka elevhälsan, anställa fler speciallärare och specialpedagoger samt förbättra samverkan med vårdnadshavare, socialtjänst och BUP. Särskilda undervisningsgrupper och en akutskola ska finnas vid behov.

3. Vi vill öka lärartätheten och se mindre klasser. Kungsbacka behöver fler behöriga lärare och speciallärare. Samtidigt ska onödig administration minska, så att mer av lärarnas tid går till undervisning och elever.

Lisa Andersson (M)

1. Skolan ska vara en trygg plats för lärande. Vi har nolltolerans mot narkotika, kriminalitet och gängbildning. Därför genomförs oannonserade narkotikasök med hund och uppdraget ”Stärkt lärarroll” ska ge lärare bättre möjligheter att ingripa tidigt. Samverkan med polis och föräldrar är avgörande.

2. Vi kan göra mer. Därför öppnar vi Kungsbackas första resursskola, stärker stödet till elever med hög frånvaro genom digital undervisning, förbättrar samverkan med vården samt direktkontakt med BUP. Samtidigt satsar vi på spetsundervisning för elever som behöver större utmaningar.

3. Vi har som ambition att höja lärartätheten under kommande år. Det är viktigt att det inte sker på bekostnad av andra viktiga yrkesgrupper i skolan. Kungsbackas genomsnittliga klasstorlek är cirka 23 elever och andelen behöriga lärare är högre än rikssnittet. Den vill vi höja ytterligare.

Christer Perfjell (KB)

1. Skolan ska vara trygg, inte en marknad för droger. Vi vill se oanmälda narkotikahundskontroller i samarbete med polisen där problem finns. Elever som allvarligt hotar tryggheten ska kunna stängas av eller undervisas på annan plats. Tidiga insatser krävs också.

2. Nej, stödet kommer ofta först när problemen blivit stora. Hjälpen måste sättas in tidigare och närmare eleven. Elevhälsa, specialpedagogik och socialt stöd ska finnas där barnen är – inte långt bort i organisationen eller bakom långa väntetider.

3. Det avgörande är inte ett genomsnitt för hela kommunen, utan hur det ser ut i varje klassrum. Där behoven är stora behövs fler lärare och trygga vuxna. Samtidigt måste lärarna få undervisa i stället för att fastna i administration och sidouppdrag.

Fredrik Kollberg (KD)

1. Tryggheten i våra skolor ska öka. Kristdemokraterna vill se fler vuxna nära barnen, tydliga regler och konsekvenser vid brott samt starkare samarbete mellan skola, kultur & fritid, polis och socialtjänst. Vi vill också att polishundar regelbundet söker igenom skolorna för att motverka narkotika.

2. Kristdemokraterna vill att varje elev ska mötas tidigt och få rätt stöd. Vi vill stärka elevhälsan, öka närvaron av trygga vuxna och förbättra samarbetet mellan skola, kultur & fritid, socialtjänst och familjer. Ingen elev ska lämnas ensam med sina problem. Familjen är grunden för trygga barn.

3. Lärartätheten behöver höjas för att skapa trygghet, studiero och ge elever det stöd de behöver. Fokus ska vara på kvalitet i undervisningen och att lärarna får tid för sitt viktigaste uppdrag, att undervisa. Mindre skärm och mer läroböcker.

Hanna Schölander (L)

1. Bråk och stök hör inte till en skola med god kvalitet. Liberalerna vill ha en nolltolerans mot droganvändning och anser att det ska genomföras fler förebyggande och stödjande insatser på kommunens skolor. Vi vill fortsätta samarbetet mellan förvaltningarna och organisera förebyggande team via socialtjänsten på våra skolor.

2. Det behövs göras betydligt mer. Överfulla klasser gör det svårt att skapa arbetsro och ge stöd i tid. Vi vill införa max 20 elever per klass och införa stödgrupper och hjälpklasser för de elever som har behov samt ha fler speciallärare. Vi vill ha skolsociala team som arbetar med eleverna även under rasten. Vi vill införa läxhjälp varje dag, inte bara för de elever som behöver det utan för att alla barn ska får hjälp i tid.

3. Vi vill öka lärartätheten och införa ett maxtak med 20 elever per klass. Det för att öka trygghet, studiero och kunskapsnivå hos Kungsbackas elever.

Magdalena Sundqvist (S)

1. Narkotikan är ett av Kungsbackas största problem, oavsett kommundel, ålder eller ekonomisk situation. Utvecklat samarbete mellan kommun och polis är ett måste. Tystnadskulturen får inte heller underskattas. Många vet vem som gör vad, men berättar inte för vuxenvärlden. För att stoppa den kriminella verksamheten måste kulturen ändras.

2. Nej, absolut inte. Kungsbacka kommun ger inte alla elever det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Det behöver budgeteras för fler lärare och stärkt elevhälsa samt skolpersonalens arbetsmiljö. Det har Socialdemokraterna gjort under flera år, i varje budget, men blivit nedröstade varje gång.

3. Vi måste få upp resultaten, öka behörigheten till gymnasiet och råda bot på den psykiska och fysiska ohälsan. Varenda elev ska bli sedd, få hjälp och ha en trygg tillvaro. Om detta ska bli verklighet MÅSTE vi öka personal- och lärartätheten. Detta har Socialdemokraterna drivit och budgeterat för länge.

Fredrik Hansson (C)

1. Även om vi uppfattar Kungsbacka som relativt förskonat från brott och narkotika så är vi väl medvetna om att bådadera förekommer. Under 2026 har vi påbörjat rutinmässiga hundsök efter narkotika och vill fortsätta med det. All skolpersonal ska vara välutbildad i att både upptäcka och hantera misstanke om brott.

2. Den ökande psykiska ohälsan bland unga gör att vi vill ha en statlig satsning på en elevhälsogaranti, en elev ska få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Centerpartiet driver nationellt en förändring av betygskraven så att många fler elever ska ha möjlighet till fortsatta studier direkt efter grundskolan.

3. Antalet elever per legitimerade lärare är en viktig faktor för kvalitet i undervisningen. Vi vill ytterligare öka lärartätheten men också arbeta för en allmänt ökad vuxennärvaro och en jämnare fördelning av klasstorlekar mellan våra skolor.

Håkan Färnlöf (MP)

1. Stärkt förebyggande arbete med fler kuratorer och socialpedagoger, stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis. Fler vuxna i ungas vardag, fler fritidsgårdar och stärkt föreningsliv. Tidiga insatser och trygga miljöer är bättre, än sena åtgärder och straff, när problemen redan uppstått.

2. Nej. Elevhälsan behöver stärkas med fler kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Lärare ska få mer tid för eleverna och mindre administration. Tidigt fånga upp, och jobba aktivt med, psykisk ohälsa, kränkningar, utanförskap och hög frånvaro.

3. Vi vill öka lärartätheten där behoven är störst. Mindre undervisningsgrupper och fler behöriga lärare ger bättre studiero, högre kunskapsresultat och bättre möjligheter att se varje elev. Lärare ska få mer tid för eleverna, avlastas med stärkt elevhälsa och mindre och effektivare administration.

Patrik Jervne Henestam (V)

1. Det finns inget enkelt svar. Vi tror mer på förebyggande än repessiva åtgärder, mer personal på plats för att fånga upp ohälsa, utanförskap och vara lyhörda kring för barnens mående. Kameraövervakning i undantagsfall och det är upp till varje skola avgöra. Rektor, personal och elever beslutar om detta tillsammans.

2. Nej, insatser behöver sättas in redan i årskurs 1. Vi behöver mindre klasser och ökad lärartäthet med legitimerade lärare.

3. Lärartätheten är för låg.

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