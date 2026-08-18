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NYHETER 2026-08-20 KL. 08:44

Så blir torsdagens väder i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Några regnskurar väntas i Kungsbacka under torsdagen men det ser inte ut att bli något dominerande inslag.
– Det är stora chanser till sol i Kungsbacka under dagen, säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.

Så blir torsdagens väder i Kungsbacka
Lite regn men mestadels sol väntas under torsdagen. Foto: Pixabay

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Under torsdagsförmiddagen kan det däremot komma lite regn.

– Vi har lite skurar som är på väg in över land nu men sedan ser det ut som att det blir mer och mer luckor i molntäcket under dagen. Det är först framåt sena kvällen som det mulnar på igen, säger Kristin Sahlström.

Temperaturen väntas nå uppemot 20 grader.

– Men det beror lite på hur mycket sol vi får fram.

Även fredagen ser ut att bjuda på liknande väder.

– Det kan vara någon skur under dagen men sedan ser det ut att bli rätt så mycket sol ändå. Temperaturen blir liknande som i dag.

Till helgen väntas vädret bli mer ostadigt.

– Det kan komma en del regnskurar och temperaturen blir lite under 20 grader.



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