Så blir torsdagens väder i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Några regnskurar väntas i Kungsbacka under torsdagen men det ser inte ut att bli något dominerande inslag.

– Det är stora chanser till sol i Kungsbacka under dagen, säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.



Lite regn men mestadels sol väntas under torsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under torsdagsförmiddagen kan det däremot komma lite regn.

– Vi har lite skurar som är på väg in över land nu men sedan ser det ut som att det blir mer och mer luckor i molntäcket under dagen. Det är först framåt sena kvällen som det mulnar på igen, säger Kristin Sahlström.

Temperaturen väntas nå uppemot 20 grader.

– Men det beror lite på hur mycket sol vi får fram.

Även fredagen ser ut att bjuda på liknande väder.

– Det kan vara någon skur under dagen men sedan ser det ut att bli rätt så mycket sol ändå. Temperaturen blir liknande som i dag.

Till helgen väntas vädret bli mer ostadigt.

– Det kan komma en del regnskurar och temperaturen blir lite under 20 grader.