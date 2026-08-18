Så blir torsdagens väder i Kungsbacka

Några regnskurar väntas i Kungsbacka under torsdagen men det ser inte ut att bli något dominerande inslag.
– Det är stora chanser till sol i Kungsbacka under dagen, säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.
Under torsdagsförmiddagen kan det däremot komma lite regn.
– Vi har lite skurar som är på väg in över land nu men sedan ser det ut som att det blir mer och mer luckor i molntäcket under dagen. Det är först framåt sena kvällen som det mulnar på igen, säger Kristin Sahlström.
Temperaturen väntas nå uppemot 20 grader.
– Men det beror lite på hur mycket sol vi får fram.
Även fredagen ser ut att bjuda på liknande väder.
– Det kan vara någon skur under dagen men sedan ser det ut att bli rätt så mycket sol ändå. Temperaturen blir liknande som i dag.
Till helgen väntas vädret bli mer ostadigt.
– Det kan komma en del regnskurar och temperaturen blir lite under 20 grader.
Konstnären Wiveka Warenfalk är ett känt ansikte för de flesta i Gottskär. Men ännu fler känner igen henne från åren som skådespelare och rollen som Mia Strid i tv-serien Hem till byn.