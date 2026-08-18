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NYHETER 2026-08-20 KL. 13:05

Mordförsöket i Särö: Polisen fortsatt förtegen

Av Johanna Simonsson

Polisen utreder mordförsök efter att skott avlossades mot en villa i Särö natten till måndag. Under torsdagen kvarstår rubriceringen försök till mord och polisen efterlyser fortsatt tips.

Mordförsöket i Särö: Polisen fortsatt förtegen
Polisen utredningarbete fortsätter efter skottlossningen i Särö. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var natten till måndag som skjutningen i Särö ägde rum.

Efter skjutningen genomförde polisen en insats på platsen. På måndagen var det däremot lugnt i området när NH var på plats. Flera grannar berättade då att de hört skottlossningen. En berättade att det varit oroligt runt huset tidigare.

– Våldet kryper närmare, sa en annan.

Polisen bekräftade på tisdagsförmiddagen att en skjutning ägt rum.

– Ingen har blivit träffad av skott, sa Jens Andersson på polisen i region Väst.

Polisen hade bland annat genomfört en teknisk undersökning och dörrknackning i området och efterlyste tips från personer som kan ha sett något.

Har ni någon misstänkt?

– Nej, inte just nu, sa Andersson på tisdagen.

På torsdagen är polisen fortsatt förtegen om händelsen.

– Vi har inget nytt vi kan kommunicera kring händelsen eller eventuella omständigheter. Vi utreder fortfarande försök till mord. Vi arbetar fortsatt med informationsinhämtning och är tacksamma över att få in eventuella tips. Om man har sett eller hört något i anslutning till skjutningen, eller om man har andra uppgifter att lämna, är vi tacksamma om man tar kontakt med polisen, skriver Tamara Fuentes på polisen i region Väst i ett mejl till Norra Halland.

Polisen kommer fortsatt att ha förstärkt närvaro i området i trygghetsskapande syfte.



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