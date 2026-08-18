Lastbil bärgades på E6 – orsakade långa köer

En lastbil med släp bärgas på E6 vid Sandsjöbacka och det har orsakat långa köer.
Ett körfält på motorvägen är blockerat i södergående riktning på grund av händelsen, och Trafikverket varnar för att det finns risk för köer unde bärgningsarbetet. Händelsen har stor påverkan och beräknas pågå till kl 11.20.
Vid 12-tiden var det inte längre någon påverkan.
Trafiken.nu
Konstnären Wiveka Warenfalk är ett känt ansikte för de flesta i Gottskär. Men ännu fler känner igen henne från åren som skådespelare och rollen som Mia Strid i tv-serien Hem till byn.