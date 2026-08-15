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DEBATT 2026-08-20 KL. 10:00

Debatt: Det brinner i knutarna

Debatt: Det brinner i knutarna
Magdalena Sundqvist (S) är en av dem som signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ja, (M) har rätt. Årets val handlar om vilket samhälle vi vill lämna över till nästa generation.

Ja, (M) har rätt. Det går klara och tydliga skiljelinjer mellan (S) och (M) i Kungsbacka.

Det brinner i knutarna för att nå Kungsbackas ”Vision 2030”. Vi på väg åt helt fel håll och verklig förändring är nödvändig.

Ur visionen: ”Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar.” Samtidigt fortsätter (M) basunera ut hur oviktiga de unga vuxna är för vår kommun. De som är uppvuxna i Kungsbacka behöver inte stanna. Nya behöver inte flytta in. Vi behöver inte bostäder för unga och vi behöver inte högre utbildning på orten. (S) tycker tvärt om. Bostäder och utbildning för unga vuxna är avgörande.

I visionen står att vi ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. Det är uppenbart för alla att Kungsbacka är på väg åt fel håll. Frågan är om ”mer av samma”, som (M) förespråkar, kommer göra att vi når detta mål till 2030. (S) har föreslagit att näringsidkare ska få komma till tals på ett helt annat sätt än tidigare när det gäller förbättringar. Detta röstade (M) ner.

”Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro” ska nås till 2030. Samtidigt har vi ytterligare ett år där Kungsbackas grundskoleelevers behörighet till gymnasiet försämras. Detta är synnerligen allvarligt då genomförd gymnasieutbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för unga. Grundskolorna måste få riktiga satsningar.

Citat ur vision: ”Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets.”. Samtidigt uteblir satsningarna. Många föreningar går på knäna med tuffa ekonomiska utmaningar. Socialdemokraterna vill fördubbla det kommunala LOK-stödet och stödja föreningar ekonomiskt och minska risken för att föreningar ska behöva höja medlems- och träningsavgifter. Även många familjer, har som bekant, tufft ekonomiskt läge just nu.

Enligt beslutad vision ska Kungsbacka möta utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. (S) ser inget av detta i (M)’s uteblivna förslag på lösningar.

Unga vuxna är värdefulla för Kungsbacka och måste få plats här, företagandet finns i Kungsbackas DNA och politiken måste våga ta ledartröjan för förbättringar som fungerar på riktigt. Kungsbackas elever förtjänar att deras utbildning tas på allvar och att alla får det stöd som de har rätt till enligt skollag. Kungsbackas starka föreningsliv måste ges de förutsättningar som krävs för att de ska fortsätta vara en kraft för barn och ungas välmående.

Vi har en skyldighet att lämna över ett starkt samhälle till nästkommande generationer. För det krävs just mod, nytänkande och samarbete. Inte brist på detsamma.

Ja, (M) har rätt. Årets val handlar om vilket samhälle vi vill lämna över till nästa generation.

Ja, (M) har rätt. Det går klara och tydliga skiljelinjer mellan (S) och (M) i Kungsbacka.

Det brinner i knutarna för att nå Kungsbackas ”Vision 2030”. Vi på väg åt helt fel håll och verklig förändring är nödvändig.

Ur visionen: ”Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar.” Samtidigt fortsätter (M) basunera ut hur oviktiga de unga vuxna är för vår kommun. De som är uppvuxna i Kungsbacka behöver inte stanna. Nya behöver inte flytta in. Vi behöver inte bostäder för unga och vi behöver inte högre utbildning på orten. (S) tycker tvärt om. Bostäder och utbildning för unga vuxna är avgörande.

I visionen står att vi ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. Det är uppenbart för alla att Kungsbacka är på väg åt fel håll. Frågan är om ”mer av samma”, som (M) förespråkar, kommer göra att vi når detta mål till 2030. (S) har föreslagit att näringsidkare ska få komma till tals på ett helt annat sätt än tidigare när det gäller förbättringar. Detta röstade (M) ner.

”Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro” ska nås till 2030. Samtidigt har vi ytterligare ett år där Kungsbackas grundskolelevers behörighet till gymnasiet försämras. Detta är synnerligen allvarligt då genomförd gymnasieutbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för unga. Grundskolorna måste få riktiga satsningar.

Citat ur vision: ”Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets.”. Samtidigt uteblir satsningarna. Många föreningar går på knäna med tuffa ekonomiska utmaningar. Socialdemokraterna vill fördubbla det kommunala LOK-stödet och stödja föreningar ekonomiskt och minska risken för att föreningar ska behöva höja medlems- och träningsavgifter. Även många familjer, har som bekant, tufft ekonomiskt läge just nu.

Enligt beslutad vision ska Kungsbacka möta utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. (S) ser inget av detta i (M)’s uteblivna förslag på lösningar.

Unga vuxna är värdefulla för Kungsbacka och måste få plats här, företagandet finns i Kungsbackas DNA och politiken måste våga ta ledartröjan för förbättringar som fungerar på riktigt. Kungsbackas elever förtjänar att deras utbildning tas på allvar och att alla får det stöd som de har rätt till enligt skollag. Kungsbackas starka föreningsliv måste ges de förutsättningar som krävs för att de ska fortsätta vara en kraft för barn och ungas välmående.

Vi har en skyldighet att lämna över ett starkt samhälle till nästkommande generationer. För det krävs just mod, nytänkande och samarbete. Inte brist på detsamma.

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp

Magdalena Sundqvist

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