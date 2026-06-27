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NYHETER 2026-06-28 KL. 16:45
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Ville ta sitt liv – nu är Johan en profil inom trav

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Ryggsäcken var tyngd med stenar. Johan Spindel gick ut i sjön och var redo att ta sitt liv. Idag har han inga sådana tankar, men diagnosen kämpar han fortfarande med – även om han har hittat ett utlopp för sin hyperaktivitet.
– ADHD behöver inte vara ett hinder, det kan också vara en superkraft, säger han.

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